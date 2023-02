Cruciali le prossime settimane di guerra La profezia della Difesa Usa

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ledisaranno. Secondo il segretariostatunitense, Lloyd Austin, nei prossimi giorni il conflitto in Ucraina vivrà una fase determinante. Per questo Nato e alleati occidentali faranno sentire ancora di più il loro sostegno all'esercito di Kiev. «L'incontro di oggi arriva in un momento critico: il Cremlino scommette ancora di poterci prendere per stanchezza. Ma 1 anno dopo siamo più uniti che mai: questa determinazione condivisa aiuterà a sostenere lo slancio dell'Ucraina nelle», che saranno «». Lo dice il segretario Usa allaLloyd Austin, aprendo nella sedeNato, a Bruxelles, la riunione del gruppo di contatto ...

settimanee impegnative" 08:50 Allerta aerea in tutta l'Ucraina 06:47 Intercettati tre aerei russi nello spazio aereo polaccoCaccia russi intercettati sulla Polonia

