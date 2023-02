Crozza Meloni commenta i risultati delle Regionali | “Cari fluidi de sinistra | ve siete presi Sanremo…io l’Italia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) A dieci giorni dal ritorno di Fratelli di, dal 24 febbraio in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ , Maurizioscalda i motori e diventa Giorgia, reduce dal successoelezioni: “de, che ve posso dì? Se semo divisi er lavoro… Voi con lo smalto nero sulle unghie de Fedez che limona con la checca Chemical viSanremo ..io col Lazio e Lombardia me so presa”. “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.