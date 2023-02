Crollo di un palazzo a Roma | tre condannati a pagare mezzo milione

Agli imputati e' contestato il reato dicolposo. In particolare l'architetto Massimo Canepa ha preso due anni, lui era il legale rappresentante della societa' che fece i lavori; un anno hanno ...commenta - - > leggi dopo - - > slideshow Il 22 gennaio 2016 a Roma crollò una parte delal civico 70 di Lungotevere Flaminio. Per quell'episodio, il giudice monocratico della ...di...

Il video è virale Nei confronti degli imputati, per i quali sono state riconosciute le attenuanti generiche, l'accusa era di crollo colposo. Per i tre la pena è sospesa. I lavori di ristrutturazione ...Tre condanne e una provvisionale da oltre mezzo milione di euro in favore delle parti civili per il crollo parziale di un palazzo avvenuto il 22 gennaio a Roma, sul Lungotevere Flaminio, il 22 gennaio ...