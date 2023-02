Crisi Ferragni-Fedez | come è andata davvero sul palco di Sanremo

Leggi su dilei

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il Festival di2023 si è concluso, ma –sempre – a determinare il successo della kermesse è anche la scia delle polemiche o delle vicende che si protraggono per giorni. Questo è il caso della presuntatra Chiara, di cui si discute dalla Finale dell’11 febbraio, soprattutto per il bacio tra il rapper e Rosa Chemical. Un momento che ha generato commenti – a dir poco – ma soprattutto il litigio con la. Il suo momento è stato oscurato dal marito e, alla fine, invece di discutere dei messaggi che ha lanciato, c’è grande curiosità intorno al bacio.2023, cos’è successo tra ChiaraNaturalmente abbiamo visto solo in parte il faccia a faccia tra Chiara ...