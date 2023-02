Covid oggi Toscana | 408 contagi e 6 morti | bollettino 14 febbraio

(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono 408 i nuovida coronavirus14in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. I nuovi casi, 80 confermati con tampone molecolare e gli altri 328 con test rapido, sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.586.045. I guariti crescono dello 0,01% (89 persone) e raggiungono quota 1.553.001 (97,9% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 21.529 positivi, +1,5% rispetto a ieri. Di ...

