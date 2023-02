(Di martedì 14 febbraio 2023) Continua in Italia la discesa di contagi di-19 (-10,1%), ricoveri ordinari (-6,8%) e terapie intensive (-8,9%). Tornano a scendere i decessi (-36,4%). Il New York Times fa causa alla Commissione europea tribunale per non aver reso pubblico lo scambio di messaggi tra la presidente, Ursula von der Leyen, e il ceo di Pfizer Albert Bourla, riguardo il negoziato che ha portato all'acquisto delle dosi di vaccino contro il

"Le misure di sostegno legate ale gli elevati livelli di liquidità " ha dichiarato Alberto Franzone, country head di Alvarez&Marsal in Italia " hanno tenuto a galla le aziende in difficoltà ...... sottolineando gli sforzi congiunti di confronto sul- 19 tra i due paesi, che sono testimonianze di cooperazione, oltre all'impegno in atto per affrontare il tema della sicurezza energetica ...

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

Covid: in Veneto ieri 883 nuovi casi e 11 decessi Agenzia ANSA

Coronavirus, 408 nuovi casi. Sei decessi Toscana Notizie

Covid, le notizie di oggi. Gimbe: tutti i dati in calo, ma casi sottostimati. LIVE Sky Tg24

Covid, le notizie. Gimbe: "Prosegue la discesa di contagi, ricoveri e morti" Sky Tg24

(Adnkronos) - Sono 408 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 febbraio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si ...La discesa in campo per la lista civica di Pierfrancesco Majorino finisce ribaltando quello che molti potevano prevedere dopo due anni di disastri Covid. Invece Attilio ... Se vuoi restare aggiornato ...