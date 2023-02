Covid Lazio | il rapporto tra positivi e tamponi è al 9 | 1% I casi a Roma città sono a quota 673

(Di martedì 14 febbraio 2023) Come rivela il report quotidiano dell’Iss, oggi nelsu 2.195molecolari e 9.961antigenici per un totale di 12.156, si registrano 1.118 nuovi(+792),4 i decessi (+2),535 i ricoverati (-33), 27 le terapie intensive (+3) e +816 i guariti. Iltraè al 9,1%. I673. * Asl1:259 i nuovie 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl2:256 i nuovie 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl ...

... ecco i 51 consiglieri eletti Lo stesso emerge analizzando i dati che provengono dal. Qui, ... Il profilo degli astenuti leggi anche Elezioni regionali, cosìe rifiuti hanno influenzato il ...L'ex presidente della Croce Rossa Francesco Rocca si afferma nelcon il 53,88% delle ... il dem Del Bono , fuori l'ex assessore alla Sanità dell'eraGiulio Gallera e il virologo Fabrizio ...

Covid Lazio, bollettino del 14 febbraio: 1118 nuovi casi e 4 morti, 673 contagi a Roma Fanpage.it

Covid oggi Lazio, 1.118 casi e 4 morti: a Roma 673 contagi Adnkronos

Covid oggi Lazio, 326 contagi e 2 morti: a Roma 195 casi Tiscali Notizie

Coronavirus, nel Lazio meno di 5mila casi in una settimana. Sempre meno gli attuali positivi LatinaToday

Covid Lazio: 525 nuovi casi e 5 decessi, 290 contagi a Roma RaiNews

(Il Riformista) La vittoria schiacciante del governatore Attilio Fontana in Lombardia e del suo omologo Francesco Rocca nel Lazio porta infatti con sé una lista dei premiati e dei bocciati per un ...Come rivela il report quotidiano dell’Iss, oggi nel Lazio su 2.195 tamponi molecolari e 9.961 tamponi antigenici per un totale di 12.156 tamponi, si registrano 1.118 nuovi casi positivi (+792), sono 4 ...