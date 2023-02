Così l’era digitale cambia il rapporto umano-macchina Il discorso di Carta

Leggi su formiche

(Di martedì 14 febbraio 2023) “Ma, dimmi, per conoscere gli uomini devo passare attraverso di te, oppure, per conoscere te è meglio passare attraverso la conoscenza degli uomini?”. In piena notte, all’ultimo piano del grande ufficio direzionale in cui è ambientato il romanzo Le mosche del capitale, la Luna pone questa spiazzante domanda al calcolatore elettronico, mentre i ficus ornamentali sono protesi all’ascolto del lamentoso monologo di un pappagallo originario della foresta amazzonica. Rileggere oggi il capolavoro di Paolo Volponi non è solo un reinterrogarsi sul nesso letteratura-industria, ma sul senso deluomo-tecnologia. Un legame che dall’inizio della terza rivoluzione industriale arriva a noi con l’immutata convinzione di Leonardo Sinisgalli, l’ingegnere-poeta fondatore della rivista Civiltà delle Macchine, e cioè che vi fosse (e vi sia) “una profonda simbiosi tra intelletto e ...