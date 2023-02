Cos’è Innovation Block | il nuovo quartiere di Torino dedicato alle imprese del futuro

Leggi su fmag

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nei prossimi anni sentiremo parlare spesso di, ildiche saràdel. Si fondono, con 25 milioni per il rinnovo delle quattro sedi della Camera di Commercio locale, innovazione,, bandi, possibilità e opportunità per le. Come nasce l’L’sarà disegnato come unall’insegna dell’innovazione, a disposizione dima non solo, in cui troveranno spazio dai servizi per l’imprenditoria e imprenditorialità socialeattività di attrazione e aggregazione di ...