Corsa Champions | questa Atalanta ora fa paura a milanesi e romane

Non avrebbe bisogno di aiuti, il Napoli, per vincere lo scudetto. Ci riuscirebbe alla grande anche da solo, vista la quantità di punti che ha conquistato: 59 in 22 partite, un'enormità (un percorso ......in. La doppietta è un sogno che si culla sotto il Vesuvio, anche se è meglio andare piano. Se in campionato il distacco dalla seconda è già una mezza garanzia di gestione, inno. Qui ...

Ci siamo. Torna la Champions. San Siro si prepara per Milan-Tottenham, andata degli ottavi di finale nel giorno di San Valentino. Calcio d'inizio alle 21. Il match sarà arbitrato dallo svizzero Sandro ...La Dea non ha l’intralcio delle coppe ed è tra le poche a non avere l’obbligo di andare in Champions per motivi economici. E' anche quella che, oggi, sta meglio ...