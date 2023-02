Corriere dello Sport – “È del Chelsea | ma sarebbe stato perfetto per il Napoli” | parla l’ex azzurro

(Di martedì 14 febbraio 2023) 2023-02-14 17:37:46 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Noni Madueke, 21 anni, centrocampista inglese, si è appena trasferito dal Psv alnella sessione invernale di trasferimento. Un gran colpo per i Blues per uno dei giocatori di maggior talento a livello europeo. Il maestro di Allegri, Giovanni Galeone, ex allenatore del, ne hato in riferimento proprio al club di De Laurentiis: “Mipiaciuto vederlo al. Parliamo di un calciatore straordinario che salta l’uomo, segna, dribbla, è terribile come Kvaratskhelia ma gioca sulla fascia opposta”. Queste le dichiarazioni di Galeone rilasciate a Kiss Kiss. Galeone e le sue dichiarazioni sul ...

Commenta per primo Stephan El Shaarawy ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la Roma e secondo quanto riportato dalSport vorrebbe restare a vestire la maglia giallorossa. Il Faraone però non è ancora stato convocato per discutere dell'eventuale prolungamento e resta in attesa di conoscere le ...Ma dove andrà a giocare la squadra Viola nel periodo di maggior intensità dei lavori con l'impianto non agibile IlSport in edicola stamani individua due possibili destinazioni per la ...

Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "DAZN, fibra, Lotitum, buffering e gobbing" TUTTO mercato WEB

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport apre con la Juve: spazio ridotto al Napoli Tutto Napoli

Quotidiani: la prima pagina di Qs, Stadio, Gazzetta, Corriere dello Sport, Tuttosport Fiorentina.it

La mamma di Zaniolo al Corriere dello Sport: "Nicolò abbandonato dalla Roma" TUTTO mercato WEB

Corriere dello sport: Il Sassuolo ci crede, l'Udinese si butta via | Udinese Blog Udinese Blog

Gabriele Gravina ha parlato a margine della presentazione del “Report dell’osservatorio calciatori sotto tiro”, a cura dell’AIC. Il presidente della Figc si è espresso in merito alle plusvalenze, per ...Il marito non si sente bene e Federica Pellegrini scherza sul suo San Valentino (Da Instagram: @kikkafede88) ...