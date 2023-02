Contursi Terme | tentato furto in un negozio di bici

(Di martedì 14 febbraio 2023) La scorsa settima adei malviventi hannodi rubare all’interno di undiclette e accessori per il ciclismo. Ma, fortunatamente, – come riporta Salerno Today – ilè stato sventato dal tempestivo intervento di una guarda giurata di Sicuritalia. La guardia giurata ha notato una delle finestre danneggiate, così ha allertato velocemente i Carabinieri e il proprietario del: sono in corso le indagini. Segui ZON.IT su Google News.

Attimi di tensione, nella notte, a. Per cause da accertare, infatti, il conducente di una vettura ha perso il controllo della guida, finendo prima contro il guardrail e poi in un terreno adiacente alla strada. In auto ...

