Controlli alto impatto a Napoli | 3 persone arrestate e 3 denunciate

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023), 3in manette e 3. Durante il servizio 17 le multe notificate per oltre 12mila euro in sanzionia parte dei Carabinieri della Compagnia Stella nei quartieri che circondano la stazione centrale e in quelli a nord di. Decine di pattuglie sono state dislocate in Piazza Garibaldi, nei quartieri Stella, Scampia, Vasto e tra le strade di San Carlo Arena. Arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio un 39enne e un 16enne del Lotto M di Scampia. Durante una perquisizione i militari li hanno trovati in possesso di 34 dosi di stupefacente: cocaina, eroina e crack. Addosso anche 90 euro in contante ritenuto ...