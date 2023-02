Un insulto contro Antoniourlato nel silenzio di San Siro che onorava le vittime del terribile terremoto in Turchia e Siria. "vaffa...": due parole che sono risuonate nel Meazza nel momento meno opportuno, premesso che non esiste un momento opportuno per offendere qualcuno né in uno stadio né altrove. L'autore del ...Un insulto contro Antoniourlato nel silenzio di San Siro che onorava le vittime del terribile terremoto in Turchia e Siria. "vaffa...": due parole che sono risuonate nel Meazza nel momento meno opportuno, premesso che non esiste un momento opportuno per offendere qualcuno né in uno stadio né altrove. L'autore del ...

"Conte vaff...": a San Siro rovinato il minuto di silenzio per le vittime del terremoto La Gazzetta dello Sport

Tifosi rossoneri contro Conte: è successo durante il minuto di silenzio CalcioMercato.it

"Vaffa", sfottò, litigi. Da Allegri a Spalletti: quando allenatori e tifosi si scontrano La Gazzetta dello Sport

Milan-Tottenham, minuto di silenzio rovinato da un tifoso incivile ... Calciomercato.com

“Avete fatto schifo, sbagliato a votarvi”: la contestazione umiliante a Conte (Video) Il Primato Nazionale

Un insulto contro Antonio Conte urlato nel silenzio di San Siro che onorava le vittime del terribile terremoto in Turchia e Siria. "Conte vaffa...": due parole che sono risuonate nel Meazza nel ...