Conte sprona i suoi dopo le Regionali | Siamo in ottima salute

Leggi su agi

(Di martedì 14 febbraio 2023) AGI - Nel day after delle elezioniche hanno visto il centrodestra vincere a man bassa nel Lazio e in Lombardia nel fronte progressista le polemiche non si placano. Ma, secondo quanto apprende l'AGI, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe, ai, raccomanda prudenza e rispetto per l'esito del voto: "Non facciamo come Calenda che dà la colpa agli elettori. In politica ci vuole umiltà.ina livello nazionale ma dobbiamo accelerare sui territori". Proprio per questo in giornata, come già annunciato da, - è prevista l'indicazione dei coordinatori provinciali sui territori per portare a pieni giri la nuova macchina organizzativa territoriale. Intanto, anche se non pubblicamente, si analizza il risultato. Ci si aspettava ...