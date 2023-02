Confessioni di Fedez | “Ecco l’altro uomo che vorrei limonare”

Leggi su biccy

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo aver baciato J-Ax e Rosa Chemical a quanto parec’ha preso gusto, perché in due nuove dirette ha fatto dellesu un limone che darebbe ad un altro. Il rapper milanese ha dichiarato che vorrebbe dare un bacio a Stefano Coletta. Se il direttore di Rai Uno si è dissociato dalla performance di, il cantante invece vorrebbe associarsi’ a lui. Le nuovedi: “dare un bel limone a Stefano Coletta”. “Ragazzi devo fare dellebaciare in bocca il presidente della Rai, il direttore di Rai Uno, Coletta. Sìbaciare in bocca Coletta.baciarlo ma chiedendogli prima il consenso. Per fare una cosa fatta bene dovrei dirgli ‘posso ...