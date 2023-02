Confessionale tra urla e minacce di abbandonare per Daniele | “Torno in ambulanza io e non voi”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Durante l’ultima puntata del GF VipDal Moro è stato criticato per essere stato troppo duro con Martina Nasoni. Il bel veneto ha subito cambiato umore e Alfonso Signorini gli ha chiesto se fosse tutto ok.ha detto di stare bene, ma ovviamente era solo una bugia. Nella notte Dal Moro è entrato ined è esploso in un duro sfogo con gli autori. Il vippone ha minacciato di lasciare il gioco e ha detto che non voleva tornare nel mondo dello spettacolo (credo che nessuno l’abbia costretto). Ledel ragazzo si sono sentite anche nel cortiletto, dove Oriana Marzoli è rimasta fuori dalper aspettare il suo amico speciale.di fuoco perDal Moro: “Poi inciio e ...

...ha detto ad Antonella Fiordelisi dopo lo sfogo e le lacrime di quest'ultima nel. ... Sarà adottato lo stesso metro di giudizio FiammeLuca e Ivana Scintille anchee dopo la serata ...Con questa premessa si aprono i Patti dei Lateranensi che, dopo sessant'anni di gelole due ... Khomeini impone uno statoislamico, secondo la dottrina del clero sciita. 1990 - Dopo 27 ...

Confessionale tra urla e minacce di abbandonare per Daniele:"Ambulanza" Biccy

GFVip7, Daniele piange in confessionale per Oriana: 'Il mio penso di averlo fatto' (Clip) Blasting News Italia

Daniele Dal Moro tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni - Grande ... Grande Fratello

GF Vip 7, diretta trentatreesima puntata – Eliminato Attilio Romita, che se ne va senza salutare nessuno DavideMaggio.it

Grande Fratello Vip news ultim’ora, eliminato e i nominati della trentatreesima puntata: cosa è accaduto ieri sera, 13 febbraio 2023 SuperGuidaTV

“Era un Confessionale simpatico” dice Antonella ... Poco dopo anche Martina si avvicina alla coppia per cercare di portare pace tra loro. “Lui vuole sempre mettere in risalto le cose che non gli ...“Era un Confessionale simpatico” dice Antonella ... Poco dopo anche Martina si avvicina alla coppia per cercare di portare pace tra loro. “Lui vuole sempre mettere in risalto le cose che non gli ...