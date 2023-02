Confcooperative e la riforma sociosanitaria | “A disposizione con le nostre competenze”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Laregionale ha ridisegnato l’assetto locale del sistema, ridistribuendo letra ATS, Asst e Ambiti territoriali, al fine di favorire ulteriormente l’integrazione sul territorio dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali. Gli organismi direttivi e di rappresentanza che li presiedono, dalla Dirigenza strategica, di ATS e ASST al Collegio dei Sindaci e alle Conferenze e Assemblee di Distretti e Ambiti sono chiamati a operare sempre più in sinergia, al fine di garantire il pieno coinvolgimento dei territori nella gestione della domanda a dell’offerta dei servizi sanitari e sociali. In un momento così significativo,Bergamo e in particolare Federsolidarietà Bergamo rafforzano la propria capacità di azione e interlocuzione mettendosi aper continuare a dare un contributo di ...

Sanità, presente in audizione con il presidente Giuseppe Milanese, ha sottolineato come 'ladeve passare attraverso una sapiente programmazione del personale. Occorrono ...Ladel sistema però deve passare attraverso una sapiente programmazione del personale. ... Lo dice Giuseppe Milanese, presidente diSanità , in audizione al Senato sulle deleghe ...

Riforma della non autosufficienza, prime audizioni in Commissione Vita

Anziani: Confcooperative, 'con operatore sociosanitario -30 ... Today.it

Il presidente di OSA e di Confcooperative Sanità Giuseppe Milanese ... Qui Mesagne

L'Alleanza delle cooperative aderisce al Social Economy Europe Vita

Friuli Venezia Giulia: un convegno sulla riforma dei servizi e degli ... Superando.it

Prime audizioni in Commissione Sanità e Lavoro del Senato sul ddl 506 che delega il governo a rivedere le politiche per gli anziani, incluse quelle per la non autosufficienza. Fish e Confcooperative S ...Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) - "Bene la legge delega al Governo. E' l'inizio di una riforma storica attesa da almeno 20 anni, che però deve passare attraverso una sapiente programmazione del person ...