Concerto Ariete 2023 a Roma | data del tour e biglietti

(Di martedì 14 febbraio 2023)è stata una dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, la 73esima edizione. La cantante laziale, all’anagrafe Arianna Del Giaccio, è nata ad Anzio nel 2002 e sin da molto piccola si è cimentata nello studio del pianoforte e della chitarra. Ha preso parte alla 13esima edizione di X Factor, venendo esclusa dal Bootcamp. A soli 17 anni ha pubblicato su youtube il suo prima singolo ‘Quel Bar’ che ha riscosso grande successo tra il pubblico. Il successo al Festival di Sanremo e il programma di concerti La giovanissimacon ‘Mare di Guai’ è stata capace di conquistare al 14° posto nella classifica. Ora si prepara ad affrontare i suoi primi concerti. Il 18 ottobre prossimo alle 21 è attesa al Palapartenope di Napoli, il prezzo del biglietto è di 36,80 euro per il parterre in piedi, mentre per la tribuna numerata è di 48,30 euro. Il ...

