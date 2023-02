Comune di Davagna | Concorso per 1 Operaio ai Lavori Pubblici

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ildiha aperto una Selezione Pubblica per la ricerca di 1da assegnare all’Area Tecnica, Urbanistica e, categoria B. La Figura idonea sarà assunta con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Se sei unSpecializzato in manutenzione urbanistica non perdere questa opportunità offerta daldi, che si trova in Liguria, nella Provincia di Genova. Per partecipare al Bando non occorre un titolo di studio particolare ma é indispensabile l’esperienza nella mansione, l’attitudine al lavoro di squadra e la conoscenza delle materie prima completeranno il Profilo del Candidato ideale. La risorsa si interfaccerà con l’Ufficio Tecnico al fine di pianificare e organizzare interventi necessari ad ...