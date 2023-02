Competenze trasversali e life skills | si possono insegnare a scuola | riparte iter del disegno di legge DOSSIER Camera PDF

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nel 2022 ladei Deputati ha votato a favore di una proposta di(primo firmatario Maurizio Lupi) che ha come scopo quello di iniziare attività didattiche per lo sviluppo dellenon cognitive (). Il testo, poi, non è stato approvato dal Senato per via dello scioglimento del Parlamento e delle elezioni anticipate. Adesso viene riproposto per un'approvazione all'interno della legislatura vigente. L'articolo, sideldiPDF .