Commercialisti Salerno | al via il corso di preparazione all’esame di stato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo diversi anni, l’Ordine dei Dottoried Esperti Contabili (ODCEC) di, in collaborazione con l’Università degli Studi die di concerto con gli ODCEC di Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina, torna a organizzare ildiper il sostenimento dell’Esame diper l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e/o esperto contabile. Le lezioni, tenute da dottori, docenti universitari ed esperti della materia, si svolgeranno dal 18 febbraio al 10 giugno 2023 in due giornate settimanali (mercoledì pomeriggio e sabato mattina) presso la Sala Conferenze dell’ODCECin via Roma 39, con ...