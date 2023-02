Coming out Jankto | parla l’ex fidanzata | parole incredibili

(Di martedì 14 febbraio 2023) Lunedì 13 febbraiocentrocampista di Udinese e Sampdoria ha annunciato la sua omosessualità: è il primo caso di un giocatore in attività PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il 13 febbraio è una data che potrà cambiare il mondo del calcio. Per la prima volta nella storia, infatti, un giocatore in attività ha Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

