Coming out Jankto | Calcagno AIC | «Aiuta a stabilire la normalità»

(Di martedì 14 febbraio 2023) Le parole di Umberto, presidente dell’AIC, sulout di: «Un calciatore non deve sentirsi obbligato a rendere pubblica la sua vita privata» Il presidente dell’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori, Umbertoha commentato ilout didi ieri. Di seguito le sue parole. «Oggi abbiamo parlato tanto di normalizzazione del nostro mondo e di avvicinarlo a chi ci segue. Credo che questo episodio, che fa parte della, aiuti a riuna situazione di. Un calciatore non deve sentirsi obbligato a rendere pubblica la sua vita privata. Dobbiamo rispettare chi lo ha fatto e anche chi oggi non riesce a farlo. Sono sempre percorsi personali. Non possiamo condannare chi non ce la ...

