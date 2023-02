Coming out del calciatore Jankto | l’ex fidanzata | “Molti altri suoi colleghi sono gay e lo nascondono”

Leggi su biccy

(Di martedì 14 febbraio 2023) A qualche mese dalout di Jake Daniels e Zander Murray, un altroprofessionista ha deciso di uscire allo scoperto. Ieri Jakubha dichiarato di essere gay: “Ciao,Jakub. Come tutti gli, ho i miei punti di forza. Ho i miei punti deboli. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli, voglio anche vivere la mia vita in libertà.omosessuale e non voglio più nascondermi, voglio vivere la mia vita liberamente come tutti gli. Senza paura, senza pregiudizio, senza violenza, ma con amore“.centrocampista dell’Udinese e (attuale giocatore della nazionale ceca) ha ricevuto il ...