Come i manifestanti di Hong Kong hanno usato post-it e graffiti per protestare contro Pechino

(Di martedì 14 febbraio 2023) Fu nella torrida, esplosiva estate del 2019 che i muri didivennero armi. Milioni disfilavano nelle strade, gridando il proprio dissenso alla nuova legge sull’estradizione che, temevano, avrebbe segnato la fine del loro stile di vita. Armati di-it e pennarelli, tramutavano i muri in superfici piumate dalle tinte sorbetto, tappezzate di dichiarazioni in caratteri cinesi: «, ti amiamo!», «Noi siamo!», «, non ti arrendere!». Non erano semplici bacheche di scontento, erano le mura di una comunità. A ogni angolo, le loro voci gridavano l’identità didistinta e separata dalla Cina. Ben presto tali slogan ...