Come facciamo a rendere l’e-commerce sostenibile?

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Quanto èl’e-possiamo fare per aumentare il livello di sostenibilità del sistema? Si tratta di un argomento estremamente complesso che –sempre, quando si parla di rivoluzioni per l’ambiente a favore di uno stile di vita più green – necessità di un approfondimento che parte da diversi presupposti. Puntando al futuro in ogni settore è fondamentale porre un focus sull’ambiente e – considerati i numeri dell’e-italiano che vale 71 miliardi ed è in costante crescita (riporta anche Fortune) – la direzione che prenderanno le vendite digitali è fondamentale. Dell’e-ha senso parlare anche perché è esattamente quello che gli utenti del futuro si aspettano andando a creare un ecosistema sempre ...