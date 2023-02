Collegio Garanzia Coni | dopo Sandulli potrebbero autosospendersi anche Cesaro e Maffezzoli CorSport

"Clamorosodi: Sandali si autosospende", a proposito dell'inchiesta sui bianconeri. "Milan, contro Conte una notte da Leao", riecco la Champions con i rossoneri in campo a San Siro. ...TORINO - Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago è intervenuto per commentare dalla carica di vicepresidente della seconda sezione deldidello sport. Sandulli aveva rilasciato alcune dichiarazioni su organi di stampa in merito alla sentenza che ha condannato la Juventus a 15 punti di penalità in campionato. ...

Plusvalenze Juve, Sandulli si autosospende da Collegio Garanzia Adnkronos

Plusvalenze Juve, Sandulli si autosospende dal collegio di garanzia ilmattino.it

Caso Juve, il vicepresidente del Collegio di Garanzia Coni Sandulli si autosospende La Gazzetta dello Sport

Processo plusvalenze, Sandulli si autosospende da vicepresidente del Collegio di garanzia la Repubblica

Inchiesta Juventus, perché il vicepresidente Sandulli si è sospeso dal Collegio di Garanzia del Coni Il retroscena Eurosport IT

La Juventus contro la penalizzazione al Collegio di garanzia del Coni: bianconeri nei guai in caso di respinta del ricorso La Juventus prova a reagire, sul campo, alla tempesta che l’ha investita ..."Piero #Sandulli si è autosospeso dalla carica di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di Garanzia del #Coni dopo aver rilasciato alcune interviste sul caso #Juventus prima che lo stesso ...