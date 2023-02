Cody Rhodes | “Vince mi ha promesso solo una cosa prima di firmare | ecco quale”

(Di martedì 14 febbraio 2023) L’acquisto dida parte della WWE è stata la bomba di mercato dello scorso anno. Il figlio d’arte, dopo un clamoroso rientro a Wrestlemania era in rampa di lancio per salire ai piani altissimi del ranking ma un brutto infortunio al pettorale gli ha purtroppo per lui tarpato le ali. Il 2023 è pero’ iniziato nel migliore dei modi con la vittoria nel Royal Rumble match e il conseguente main event in quel di Los Angeles. In un’intervista, l’ex AEW è tornato sulle promesse che si sono scambiati lui edi mettere nero su bianco.disi tratta “Mia sorella lo dice meglio -stai attento a cio’ che desideri-, ma nel mio caso era proprio quello il mio sogno nel cassetto.volo’ da me per chiedermi se volessi affrontare Seth Rollins, ...

...Bella British Bulldog Brock Lesnar Bron Breakker Bruno Sammartino Brutus Creed Butch Cactus Jack Cameron Grimes Carmella Carmelo Hayes Cedric Alexander Chad Gable Charlotte Flair Chyna...L'evento principale è rappresentato dalle Superstar che debuttano per la prima volta nel roster di WWE 2K, come:, Bron Breakker, Alba Fyre, Cora Jade e il fenomeno musicale mondiale Bad ...

Cody Rhodes: “Prima sembrava che non ci fosse nessuno in grado di detronizzare Reigns, ora ci siamo i... Zona Wrestling

La WWE è decisa, i piani per WrestleMania 39 non cambiano neanche per Sami Zayn Spazio Wrestling

WWE: Cody Rhodes pronto ad affrontare Sami Zayn a WrestleMania, confronto tra i due a Raw Zona Wrestling

Cody Rhodes rivela cosa ha pensato subito dopo 'Brawl Out' World Wrestling

Cody Rhodes pronto ad affrontare Roman Reigns e Sami Zayn a WrestleMania 39 Tuttowrestling

Oltre alle immancabili Superstar di oggi e alle immancabili Leggende, il gioco presenta anche i ritorni di Cody Rhodes, le Bella Twins, Rob Van Dam, Lita e Bruno Sammartino. In totale il roster ...Cody Rhodes in una recente intervista ha parlato della AEW rivelando come sia stata danneggiata dalla rissa tra CM Punk e l’Elite post All Out. The American Nightmare circa un anno fa lasciava la All ...