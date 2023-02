Coca | hashish e marijuana | pusher arrestato a Casoria

(Di martedì 14 febbraio 2023) Era fornito di ogni tipo di droga il 35enne dinella serata di ieri, lunedì 13 febbraio, dagli agenti del Commissariato Secondigliano. Durante un servizio di controllo, i poliziotti hanno notato uno scambio droga-soldi in via Giovanni Pascoli a. Gli agenti hanno così deciso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... 512 kg di eroina , oltre 19,8 tonnellate di marijuana e più di 9,7 tonnellate di. Ciò ...secondo l'ufficio dell'Onu in Italia ci sarebbe stato un deprezzamento importante del prezzo della... per un peso complessivo di quattro chili di marijuana e oltre due chili di. "Oltre alla ... Domani Casamonica, così da clan ignorato sono diventati re di Roma trae usura Nello Trocchia ©

Coca e hashish a chili nell'appartamento in centro Qui News Firenze

La base dello spaccio in pieno centro Due chili di hashish e cocaina in un appartamento di Santa Croce LA NAZIONE

Blitz in centro storico: sequestrati quasi 2 kg di droga, tra cocaina e hashish, e oltre 3500 euro in contanti gonews

Spaccio di cocaina e hashish ad Altarello, la base in un covo ultras: sei arresti PalermoToday

Cocaina, hashish, marijuana e armi in casa: due arresti nell’Albese La Stampa

A due passi da Seiano. Addosso aveva 4 dosi di cocaina e 385 euro in contante ritenuto provento illecito. A casa, invece, 93 grammi di hashish e 57 di marijuana suddivisi in 20 bustine. Tutte colorate ...I militari insospettiti da alcune manovre fatte con l’autovettura, d’iniziativa hanno perquisito la donna e l’hanno trovata con 14 “pallette” di cocaina, dosi per un totale di 13 g, nascoste nel ...