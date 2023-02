Clima mite e niente pioggia | sempre più grave la siccità In sofferenza fiumi e laghi | soprattutto al Nord

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 febbraio 2023) La vasta e robusta area di alta pressione presente da giorni sull’Europa occidentale si sta ulteriormente espandendo verso l’Italia, dove dominerà per il resto della settimana e sarà accompagnata da una massa d’aria molto, in particolare sulle regioni centro-settentrionali dove ilsarà a tratti da inizio primavera con le anomalie più marcate in quota (nelle Alpi lo zero termico si sta portando verso quote anche leggermente superiori ai 3000 metri). Si prospettano, quindi, giornate caratterizzate da tempo stabile e temperature diffusamente sopra la media – affermano i meteorologi di Meteo Expert -, ma anche dal graduale ritorno delle nebbie e, specie da giovedì, anche di strati nuvolosi bassi. La stabilità atmosferica potrà favorire inoltre l’accumulo di sostanze inquinanti, con un conseguente peggioramento della qualità dell’aria.L’assenza ...