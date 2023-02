Class | la recensione | il remake indiano di Elite riesce a trovare la sua strada rispetto alla serie spagnola

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 febbraio 2023) Netflix propone latvrealizzato in India di: la storia di contrasti tra diverse provenienze sociali risulta più realistica e incisivaall'originale. LaÉlite èbase di, uncheperò auna propria identità e indipendenza dall'originale dando maggior spazio, come suggerisce anche il titolo,rappresentazione delle differenze legate al background sociale ed economico. I punti in comune tra le duesono numerosi ed evidenti, tuttavia l'adattamento è ben calibrato sulla nuova ambientazione e sui personaggi al centro della storia. La trama ...