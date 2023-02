Civitavecchia | arriva il contributo alla natalità 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 febbraio 2023)– – Con Determinazione Dirigenziale n. 523 del 07/02/, l’Amministrazione comunale diha approvato l’Avviso pubblico per la concessione di uneconomico una tantum denominato “anno 2022”, per aiutare le famiglie con minori attraverso il sostegnogenitorialità. “Il calo demografico in Italia è di tali dimensioni che non è più unrme, un rischio: è una preoccupante realtà che sta portando verso l’invecchiamento della popolazione” ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli, “con tutti i problemi che ne derivano. La soluzione va cercata ovviamente a livello nazionale, ma per quanto è nelle nostre possibilità, cercheremo sempre di sostenere le ...