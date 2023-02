Citycar - DR 1 0 EV e le altre | le elettriche più economiche in Italia

Leggi su quattroruote

(Di martedì 14 febbraio 2023) Con l'arrivo della DR 1.0 EV, il mondo elettrico ha una nuova porta d'accesso. Il modello di Di Risio, però, non è l'auto elettrica più economica sul mercatono: sotto di lei ci sono diverse auto dai listini più bassi, che si posizionano in altri segmenti o che hanno un approccio diverso rispetto alla "uno". Perché alcune sono più grandi,sono più piccole. E i contenuti, tecnici e tecnologici, possono essere molto diversi tra loro, visto che alcune delle autopiùsono nelle concessionarie ormai da parecchi anni. Senza dimenticare che nell'ultimo periodo si sono aggiunte diverse alternative, più piccole e con prezzi ancor più contenuti, ma non omologate come vere e proprie automobili: sono i quadricicli leggeri (come le Microlino, Renault Twizy o Xev Yoyo, giusto per citarne qualcuno), ...