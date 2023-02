Ciclismo | Vuelta a Andalucia | Bernal costretto al forfait

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023) La, in partenza domani, perde uno dei suoi protagonisti. Infortunatosi al ginocchio sinistro due settimane fa eal ritiro dal Tour de San Juan quando era quarto assoluto, il colombiano Egannon ha recuperato in tempo ed è statoal. Dopo aver consultato un’ultima volta lo staff medico del team Ineos Grenadiers, il vincitore del Tour de France 2019 e del Giro d’Italia 2021 ha preferito non correre rischi e rimandare il suo ritorno in gruppo, probabilmente in occasione della Parigi-Nizza. Niente sfida contro lo sloveno Tadej Pogacar. SportFace.