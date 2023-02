(Di martedì 14 febbraio 2023) Pochi giorni fa si è concluso nel migliore dei modi per il movimento ciclistico azzurro la prima storica edizione del, trattandosi della prima corsa del Worldin Medio Oriente: il podio finale venutosi a formare completamente a tinte tricolori rappresenta un grande segnale per l’inizio della stagione. A conquistare il successo è stata Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), seguita dalle connazionali Gaia Realini (compagna di squadra della ledaer) e(UAE Team ADQ); quest’ultima, reduce dai Mondiali di ciclocross di Hoogerheide, ha saputo rapidamente cambiare il proprio focus concentrandosi sulle prove su strada e ottenendo un gran terzo posto nella classifica generale, al termine delle quattro tappe previste. Ecco, di ...

... considerando la granfondo che lo precede e la gara difemminile che seguirà, consentirà a ... tenuto dall'esperta di prodotto cicloturismoLivoni Colombo, per favorire l'innovazione e ...... considerando la granfondo che lo precede e la gara difemminile che seguirà, consentirà a ... tenuto dall'esperta di prodotto cicloturismoLivoni Colombo, per favorire l'innovazione e ...

Ciclismo, Silvia Persico: "Con l'UAE Tour al femminile abbiamo fatto la storia, contenta del risultato" OA Sport

Ciclismo, podio tutto al femminile nell'UAE Tour. La vincitrice Borghini: "Fiera della mia Luce

Ciclismo, Elisa Longo Borghini vince l'UAE Tour: podio tutto italiano la Repubblica

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Silvia Zanardi quinta nella corsa a punti. Consonni si regala l'argento nell'Omnium OA Sport

Ciclismo - Europei su pista: è la notte di Silvia Zanardi. Caccia all ... SportPiacenza

A conquistare il successo è stata Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), seguita dalle connazionali Gaia Realini (compagna di squadra della ledaer) e Silvia Persico (UAE Team ADQ); quest’ultima, ...In terza posizione si è invece classificata Silvia Persico (UAE Team ADQ), con un ritardo di 1’18” dalla piemontese in maglia rossa. L'arrivo in parata di Longo Borghini e Realini nella tappa di ...