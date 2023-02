Cicatrice francese | la nuova challenge su TikTok Cosa è e significato - Magazine

Sul social network sta spopolando la moda di creare delle finte cicatrici sul volto che, almeno in teoria, scompaiono dopo un po' di ......giorni scorsi un avviso scritto indirizzato ai genitori per metterli in guardia rispetto ai rischi a cui sono esposti i ragazzi con il dilagare del nuovo e insensato trend della "". ...

Ematomi sul volto per la sfida su Tik Tok: la «cicatrice francese» dilaga in una scuola veronese L'Arena

Cicatrice francese, la nuova assurda sfida su Tik Tok. Presidi in allarme: “Incredibile come certi comportamenti si diffondano così rapidamente” Orizzonte Scuola

Cicatrice francese, un caso anche alle medie a Bologna. Il summit con gli alunni il Resto del Carlino

Cicatrice francese Bologna, a scuola non si ferma: altri due casi segnalati il Resto del Carlino

“Cicatrice francese” sul viso dei giovani, il folle autolesionismo alle scuole medie arriva pure su TikTok: vi insegniamo ... Tecnica della Scuola

su Tik tok è stata lanciata la challenge della cicatrice francese, dapprima ha avuto origine in Francia e adesso anche in Italia ...