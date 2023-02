Petrolio:positiva anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 80,2 dollari, con undello 0,6%. Wall Street: conclusione positiva ieri per la piazza azionaria americana dove ...inper la borsa di Tokyo, trainata dal buon risultato di ieri di Wall Street. Il Nikkei ha guadagnato lo 0,64%, a 27.602 punti. 14 febbraio 2023

Prima chiusura per Piazza Affari in lieve rialzo Milano Finanza

Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo, Nikkei +0,64% Agenzia askanews

BORSE CHIUSURA 13 FEBBRAIO – Piazza Affari ancora in rally con Iveco super. Nasdaq in netto rialzo FIRSTonline

Wall Street: prosegue in rialzo (S&P +1%), occhi sul dato inflazione ... Borsa Italiana

Borse Cina: Shanghai e Shenzhen chiudono in rialzo, Hong Kong in ... Borsa Italiana

Petrolio: chiusura positiva anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 80,2 dollari, con un rialzo dello 0,6%. Wall Street: conclusione positiva ieri per la piazza azionaria ...Prima seduta di settimana positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,63% a 27.438 punti ... in ribasso del 4% rispetto alla chiusura venerdì, ritoccando ancora i minimi ...