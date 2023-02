Chiara Ferragni e Fedez | spunta testimone della lite al festival di Sanremo 2023

Leggi su tvzap

(Di martedì 14 febbraio 2023) News Tv. Ildisi è concluso con la vittoria di Marco Mengoni. A distanza di giorni però si continua a parlare non soltantocanzone “Due vite”, ma del bacio di Rosa Chemical con. Il rapper ha letteralmente rubato la scena alla moglie, che da co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi era salita nuovamente sul palco dell’Ariston la sera di sabato 11 febbraio. A proposito del «limone duro», come l’ha definito la stessa influencer, èto in queste ore un, che ha assistito allatra i coniugi a telecamere spente. Leggi anche l’articolo —>rompe il silenzio dopo, ma c’è un particolare che preoccupa i ...