Chi ha silenziato Zelensky | tutta la verità dopo Sanremo | esplode la Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Chissà quanto volontariamente, il fatto che Amadeussettimane di polemiche eil lento e progressivo ridimensionamento del ruolo svolto dal presidente ucraino a(prima doveva comparire in collegamento, poi in video registrato, infine in una missiva letta dal conduttore) abbia riservato ala serata finale del festival è stato il modo perfetto per bruciarlo definitivamente. Il suo comunicato è stato lettol'una di notte e soprattutto, come da prassi della finale, soverchiato dalle prodezze dei vari protagonisti che proprio perché all'ultima sera fanno la gara a monopolizzare il dibattito nei giorni successivi. Lo scettro in questo senso se l'è aggiudicato Fedez e il suo show soft-porn con Rosa Chemical, ancora sulla bocca di tutti. Già di per sé, comunque, seppure fosse ...