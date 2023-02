Chi è Francesco Rocca | il nuovo presidente del Lazio

...conferma alla presidenza di Attilio Fontana in Lombardia (55%) e la vittoria nel Lazio di... Ma, conclude il giornale, c'èparla di rinvio. In Siria intanto i ribelli nel nord del paese ...Rocca e Attilio Fontana sfondano la quota del 50% nel Lazio e in Lombardia decretando la ...straordinario a tutte le aziende dei trasporti per la massima efficienza nella mobilità di...

Chi è Francesco Rocca, un passato nel Fronte della Gioventù Il Sole 24 ORE

Francesco Rocca, chi è il prossimo governatore del Lazio Avvenire

Chi è Francesco Rocca, nuovo presidente della Regione Lazio Adnkronos

Chi è Francesco Rocca, il candidato alle regionali vicino all'elezione come presidente del Lazio Corriere Roma

Chi è Francesco Rocca, il nuovo Presidente della Regione Lazio: l'”outsider” voluto da Meloni Il Riformista

Le rose e le spine. Il giorno dopo – che è anche San Valentino – c’è chi si lecca le ferite, chi non ha ancora capito che non è questa la strada per ...Attilio Fontana confermato alla guida della Lombardia e Francesco Rocca a “strappare” il Lazio al centrosinistra rappresentano un risultato che “rafforza il governo”: parola di Giorgia Meloni, la prem ...