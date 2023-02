Chermiti | il Gemello di Leao | Futsal | Ronaldo e un Futuro in Italia | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 14 febbraio 2023) “È il mio”. Questa è stata la reazione di Rafasu Twitter dopo il gol di Youssefcon la maglia dello Sporting Lisbona contro il Porto. Come il talento del Milan, il giovane classe 2004 è un prodotto del settore giovanile dei Leoni, nel quale è entrato nel 2016, all’età di 12 anni, con la promessa di realizzare il suo sogno. Seguire le orme del suo idolo Rafa, che all’inizio della carriera giocava come attaccante centrale. I presupposti ci sono tutti, dal suo arrivo all’Academia Cristianoad Alcochete,ha sempre giocato con i più grandi, dimostrando di avere una marcia in più. Tutto merito di un’educazione sportiva. Il papà Noureddine, ex giocatore e allenatore di basket, emigrato con la famiglia alle Azzorre dalla Tunisia, fino ai 10 anni gli ha fatto provare ...