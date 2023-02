Chelsea | Potter | «Quando si spendono soldi le pressioni sono doppie»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Graham, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Borussia Dortmund Graham, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Borussia Dortmund. Le sue dichiarazioni: «Siamo all’apice assoluto, sarà un grande test contro un club fantastico davanti ad 80.000 tifosi. Un’occasione meravigliosa, non vediamo l’ora di scendere in campo. Cipiùe aspettativesi. Due più due fa quattro. Dobbiamo vincere. Per fortuna, il calcio non funziona esattamente così. Hai bisogno di più delle risorse per vincere. Questa è la sfida». L'articolo proviene da Calcio News 24.