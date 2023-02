Chelsea-Dortmund | Potter | “Un grande test Terzic intelligente e creativo”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023) “Sarà uncontro un club fantastico davanti ad 80.000 tifosi. Un’occasione meravigliosa, non vediamo l’ora di scendere in campo, sono davvero emozionato e comprendiamo l’importanza del match”. Lo ha detto Graham, tecnico del, alla vigilia del match contro il Borussiaagli ottavi di finale di Champions League. Belle parole per: “Voglio rendergli le cose difficili, ma per il futuro gli auguro ogni bene. Le mie prime impressioni su di lui sono state incredibilmente positive. Parliamo di un ragazzo davvero umile, molto, di mentalità aperta,”. Dopo il mercato faraonico, c’è lavoro da fare per integrare Mudryk, Joao Felix ed Enzo Fernandez con il resto del gruppo: “Sono entusiasta, ma c’è anche ...