Checco Zalone a Palmanova 31 luglio 2023

(Di martedì 14 febbraio 2023), comico, attore, showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista, sceneggiatore e regista italiano, personaggio amatissimo dal pubblico, annuncia oggi nuove date estive del tour che ha visto il suo grande e attesissimo ritorno sulle scene a ben undici anni dal grande successo di “Resto Umile World Tour”. “Amore + Iva”, questo è il titolo del nuovo spettacolo, che sta ottenendo un successo dietro l’altro nei teatri italiani e che punta a riconfermarsi la prossima estate.sarà dunque sul palco di Piazza Grande a, città patrimonio dell’Umanità Unesco, il prossimo 31, con inizio alle 21.30. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di ...

