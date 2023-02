Che squadra tifa Attilio Fontana? Una vera “epidemia” nel suo partito

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 14 febbraio 2023)ha stravinto per la seconda volta le elezioni in Lombardia, con il suo cuore che palpita per unadella sua regione. Si è parlato tantissimo della gestione didella Pandemia legata al Coronavirus nel 2020, con le critiche che sono fioccate davvero in ogni direzione, ma alla fine sembra che la persenza dell’ex Sindaco di Varese lo abbia premiato. I sondaggi lo davano nettamente favorito sulla controparte di sinistra capeggiata da Pierfrancesco Majorino, ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato un così netto trionfo derivato dal 55% dei votanti. LaPressePer i prossimi 5 anni dunque sarà ancora una voltaa portare avanti le sorti della regione più popolosa d’Italia, con la Lombardia che ...