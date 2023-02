(Di martedì 14 febbraio 2023) Fikayoneanche in panchina. Questa la novità del, che si prepara a scendere in campo alle 21 contro il Tottenham a San Siro per l'andata degli ottavi diLeague. Il difensore, ...

Tomori su San Siro in Champions: "Le luci sono un po’ più accese, si ascolta l’inno e quando... Milan News

Tomori: "Ricordo quando mi chiamò Maldini", poi svela gli obiettivi del Milan Spazio Milan

Champions: Tomori in tribuna, Kjaer titolare nel Milan La Sicilia

Tuttosport - Milan, avanti con la difesa a 3 anche in Champions: Tomori insidia Kjaer, Brahim potrebbe... Milan News

