Champions | Terzic | ' Chelsea? Siamo concentrati su noi stessi'

Così Edin, allenatore del Borussia Dortmund, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale dellaLeague contro i 'Blues', parlando in conferenza stampa. "Attualmente siamo in gran ...Il sontuoso mercato del Chelsea non lascia indifferente Edin, allenatore del Borussia Dortmund, prossima avversaria dei blues inLeague agli ottavi. 'Non è facile analizzare la vicenda - esordisce - . Li abbiamo studiati dopo il sorteggio, ma ...

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Sarà una grande partita, contro una squadra e un club fantastici, in uno stadio con 80.000 tifosi. E' un'occasione meravigliosa e non vediamo l'ora di scendere in campo: sono ...Così il tecnico del Borussia Dortmund Edin Terzic alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale della Champions League contro i Blues, parlando in conferenza stampa. "Attualmente siamo in gran forma ...