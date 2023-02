Champions | Milan-Tottenham 1-0 in andata ottavi di finale

(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 1-0 nell’deglididiLeague. I rossoneri si impongono sulla squadra allenata da Conte grazie al gol di Brahim Diaz. La gara di ritorno si giocherà a Londra il prossimo 8 marzo. LA PARTITA – Ilsblocca il risultato al 7?. Theo Hernandez vince il duello aereo con Romero, sfonda a sinistra e calcia. Forster respinge in qualche modo, poi para miracolosamente sul tap-in di Brahim Diaz ma non può opporsi al colpo di testa dello spagnolo, che si tuffa nella porta spingendo il pallone in rete: 1-0 rossonero. Il vantaggio immediato consente alla squadra di Pioli di impostare una gara accorta a protezione dell’inedita coppia difensiva Thiaw-Kjaer. Ilcontrolla e chiude ...

Nello stadio dove aveva vinto lo scudetto 2020 - 21 sulla panchina dell'Inter, il tecnico di Lecce non è riuscito a evitare la sconfitta negli ottavi dicontro il. Il suo Tottenham ...E in effetti in campo non sembra soffrire nessuno KJAER 6,5 Ha la patente internazionale per guidare ilnelle serate diLeague. Guida a destra sicura, mai incerta, sempre attenta su ...

Milan-Tottenham 1-0: decide un gol di Diaz | Diretta Champions La Gazzetta dello Sport

Champions: Milan-Tottenham 1-0 - Calcio Agenzia ANSA

Champions League: Milan-Tottenham 1-0, Diaz decide l'andata degli ottavi - Sportmediaset Sport Mediaset

Champions League, il Milan non batteva una squadra inglese dalla stagione 2011/2012 Milan News

Milan, è una notte meravigliosa: Diaz fa piangere il Tottenham La Gazzetta dello Sport

Il Milan batte il Tottenham nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Nel post partita ha parlato Antonio Conte Serata importante per il Milan che batte il Tottenham di Antonio ...Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa dopo la bella vittoria di questa sera contro il Tottenham in Champions League Il Milan vince l’andata degli ottavi di Champions League contro il ...