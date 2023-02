Champions League – Milan-Tottenham 1-0 | Scharer | così così la sua direzione | LIVE

... schierato titolare da Galtier a 16 anni e 343 giorni e per questo diventato il giocatore più giovane a disputare dal 1' una partita della fase a eliminazione diretta della...Il Milan batte il Tottenham nell'andata degli ottavi di finale dicon un gol di Brahim Diaz. I migliori e i peggiori del match nelle pagelle di Andrea ...

Risultati Ottavi Champions League 2023: partite in diretta CalcioNapoli24

Lo Monaco: "In Champions League c'è solo una squadra realmente superiore al Napoli" CalcioNapoli24

Napoli, si ferma Raspadori: è a rischio per la Champions League Tutto Juve

AGI - Dopo il ritorno al successo in campionato, il Milan sorride anche in Champions League aggiudicandosi l'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham. A San Siro finisce 1-0 grazie al gol di ...Una rete al 53' dell’ex Coman permette al Bayern Monaco di aggiudicarsi l’andata degli ottavi di finale. Poche le emozioni per la squadra francese comandata da Neymar e Messi che però non hanno ...